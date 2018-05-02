В Одессе во время первомайского митинга пожилая женщина побила активиста и с палкой набросилась на патрульных

В Одессе во время первомайского митинга полицейские задержали пожилую женщину, которая отбивалась от них палкой.

Об этом сообщает издание «Вгороде»

По предварительной информации, она ударила одного из патриотов Игоря Резуна древком от флага по голове, после этого женщина попыталась убежать, но полицейские догнали ее и усадили в патрульную машину.

Как сообщалось, сегодня на митинг в честь 1 мая в район Оперного театра в Одессе стянулось несколько десятков пенсионеров, которые попытались пройтись маршем до Куликова поля, но дорогу им преградили проукраинские активисты. После словесной перепалки митинг завершился.

Как сообщалось ранее, 1 мая в Одессе подстрелили скандального активиста Стерненко – нападавшего задержали.

Напомним, в Николаеве неизвестные облили зеленкой организатора первомайского марша. Также в Харькове напали на участников марша в честь первого мая – у демонстрантов заметили символику «Харьковской народной республики»