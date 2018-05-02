В Армении возобновились массовые протесты – митингующие заблокировали основные дороги

В столице Армении Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.

Об этом сообщает «Интерфакс»

Жители всех районов Еревана присоединились к всеобщей забастовке и призывам блокировать автодороги. Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Сотрудники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.

Около двух десятков человек в спецформе, костюмах вышли из здания аэропорта и присоединились к жителям села Паракар, перекрывшим автотрассу Ереван - аэропорт Звартноц.

С утра в Ереване и стране перекрыты ряд автодорог. В настоящее время перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

The positivity is infectious. Armenians dancing the Kochari at the roadblocks on Yerevan’s outskirts. pic.twitter.com/YcvNwq8O8R — Bradley Jardine (@Jardine_bradley) 2 мая 2018 г.

Отметим, 1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов.

Напомним, лидер протестов в Армении объявил о начале бархатной революции в стране.

Отметим, что в Армении из-за массовых протестов премьер-министр страны подал в отставку.