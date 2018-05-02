В николаевском морге скопилось 40 тел: суды не успевают выдавать разрешения на экспертизы из-за правок в УПК 18+

В морге Николаевского областного центра судебно-медицинской экспертизы по состоянию на сегодняшний день находится 41 труп, что превышает допустимое количество. Суды не успевают выдавать соответствующие разрешения.

Об этом пишет издание «Новости Н».

На данный момент в морге не является возможным провести вскрытие тел в связи с тем, что в николаевских судах не успевают выдавать разрешения на проведение экспертиз.

Также в комментарии изданию начальник областного бюро СМЭ Ольга Дерюгина сообщила, что работники бюро СМЭ свою работу выполняют вовремя. И после вынесения разрешений на проведение соответствующих экспертиз судами, необходимые процедуры будут выполнены, а тела выданы родственникам.

«Тела поступили на протяжении четырех праздничных дней, начиная с 27 апреля. Умершие доставлены как из областного центра, так и из городов и районов области. Ситуация усугубляется тем, что холодильные камеры в морге областного бюро СМЭ рассчитаны на одновременное хранение 25 тел. Их уже почти вдвое больше», – пишет издание.

Напомним, что ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального райсуда Иван Дирко рассказал, что после того, как в силу вступят изменения в Уголовный процессуальный Кодекс Украины, следственные судьи физически не смогут успевать выдавать разрешения на проведения экспертиз, обысков и прочих санкций.

Также ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что очередь на право подать ходатайство в Печерский суд на проведение обыска растянулась на три месяца.