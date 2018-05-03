В Николаеве бездомные собаки пробрались ночью на территорию зоопарка и загрызли четырех альпак

В Николаеве стая бездомных собак проникла на территорию зоопарка и загрызла четырех альпак.

Об этом сообщает на сайте Николаевского Зоопарка.

Так, камеры зафиксировали, что в ночь с 30-го апреля на 1-е мая, в 03:00, через отверстие, проделанное в ограждении зоопарка, на его территорию проникла стая бродячих собак.

Они зашли в вольер, где находилось четверо альпак и загрызли их. Утром сотрудники зоопарка вызвали оперативно-следственную группу и написали соответствующее заявление.

Отмечается, что пост видеонаблюдения находится в помещении охраны, однако те не заметили нападения. Теперь согласно договору, заключённому с охранной фирмой ТОВ «Агенція Безпеки «Центр», охрана должна будет компенсировать рыночную стоимость животных от 150 до 180 тысячи гривен.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор зоопарка Владимир Топчий сообщил, что собаки загрызли самца, двух самок и маленького альпака. Он отметил, что Николаевский зоопарк их не покупал, а получил по программе обмена. Теперь охранная фирма должна будет либо купить таких же животных, либо финансово возместить им ущерб.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета в очередной раз не смогли решить, что делать с бездомными собаками.