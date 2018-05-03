На трассе на Николаевщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус – пострадало четыре человека

В Николаевском районе Николаевской области, на трассе Т-1513 3 мая столкнулись грузовик «DAF», пассажирский автобус «Эталон», следовавший по рейсу «Николаев – Очаков», и микроавтобус с военными.

Происшествие случилось возле села Ивановка. По предварительным данным, впереди грузовика двигался микроавтобус с военнослужащими, который внезапно притормозил. Этот маневр стал неожиданным для водителя грузовика, который пытался уйти от столкновения, зацепил микроавтобус и повернул на встречную полосу. Там он столкнулся с рейсовым автобусом.

В результате происшествия пострадали три пассажира рейсового автобуса и водитель грузовика. Автобус и грузовик получили серьезные механические повреждения и вылетели на обочину, при этом рейсовый автобус перевернулся. Микровтобус с военными также вылетел в кювет, его пассажиры не пострадали.

По имеющимся данным, пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь, все они находятся в сознании. Тяжесть травм уточняется.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что в рейсовом автобусе было около 20 пассажиров, а в микроавтобусе с военными – 10 человек. Все четверых пострадавших доставили в больницу.

Как передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места происшествия, патрульный полицейский рассказал, что всего было три кареты «скорой помощи», две из них поехали в Николаев, а еще одна – в Очаков.

Точное количество пострадавших пока неизвестно, потому что часть пострадавших уехала с места происшествия на такси и попутках. Военные в разговоре с полицией сказали, что они затормозили перед большой ямой.

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Напомним, 15 июля 2016 года возле села Чапаевка Березанского района столкнулись грузовик «Renault Premium» и микроавтобус «Mercedes-Benz», который ехал по маршруту «Николаев-Коблево». Тогда погибли три женщины, а другие пассажиры, в том числе и дети, получили повреждения разной степени тяжести. Водитель фуры на момент ДТП был пьян, суд его приговорил к 10 годам тюрьмы.