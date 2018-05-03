«Танк наехал на снаряд»: на военных складах в Балаклее снова слышны взрывы

На военной базе в Балаклее Харьковской области раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Балаклея: ОПЯТЬ решили огонька поддать на военной базе, говорят траву подожгли, а огонь перекинулся на склад, взрывы пока не особо мощные, но уже есть», – пишут пользователи Твиттер.

Источник InfoResist в Минобороны подтвердил взрывы. Также источник добавил, что прозвучало по меньшей мере 20 взрывов.

Как сообщил телеканалу ОТБ мэр Балаклеи Иван Столбовой, сегодня в городе проводили плановые подрывы снарядов, которые нельзя было эвакуировать. После этого возле арсенала загорелась трава и это привело к взрывам снарядов.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что пожар начался на бывшей технической территории 65 арсенала.

«Сегодня, 3 мая, в 13.35, в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65 арсенала, в Балаклее, на Харьковщине где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар», – сказано в сообщении.

К локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован. В Генштабе отметили, что военными совместно с ГСЧС принимаются все меры для обеспечения безопасности местных жителей.

По словам пресс-офицера Министерства обороны Дмитря Горбунова причиной новых взрывов на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области стала военная техника, которая наехала на снаряд во время тушения загоревшейся травы в районе арсенала, передает 057.ua.

«Начался пожар и боеприпасы 100 мм и 120 мм начали взрываться от пожара. Предварительная причина - пожарный танк наехал на один из снарядов. Сами снаряды начали детонировать на технической территории», - заявил Горбунов.

Пресс-секретарь Балаклейского отдела полиции Виктория Люта также сказала:

- Эвакуации нет. Был только один длинный сигнал – «внимание». Все Эвакуация будет, если будет три коротких сигнала. Их не было. На данный момент эвакуации нет. Это просто паника в связи с предыдущими событиями. Паника – да. Все разъезжаются.

- Я как раз перекрываю город. Мы выпускаем всех, и не впускаем никого, кроме бронемашин и техмашин. Ну, и в некоторых исключениях людей, которые едут за родственниками, – добавил Люта.

Для перекриття доріг у Балаклії задіяні сили місцевої поліції, розставлені блокпости на під’їзді до військового містечка, повідомляє @NPU_GOV_UA pic.twitter.com/Vn2gwKOqLm — @XAPKIB (@XAPKIB) 3 мая 2018 г.

Глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная сообщила об эвакуации жителей с территории у арсенала.

- Пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее начался во время проведения работ по разминированию. Сейчас его локализуют. Ситуация контролируемая. Об эвакуации всего города речь не идет. Эвакуируют улицу Арсенальная и прилегающий к территории арсенала частный сектор. Все меры для обеспечения безопасности мирных жителей принимаются, - приводятся ее слова на сайте ХОГА.

Как сказали агентству «Интерфакс-Украина» в мэрии Балаклеи, городские власти рекомендовали горожанам забрать детей из школ и детсадов.

- Были плановые подрывы снарядов, теперь уже хаотичные подрывы. Рекомендуем забрать детей из школ и садиков, на всякий случай, чтобы они были с родителями, - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники мэрии обзванивают школы, детсады и предприятия с просьбой забрать детей.

Как известно, вечером 26 сентября 2017 года в Калиновке в 20 километрах от Винницы террористы атаковали крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины.