В Киеве на автостоянке в ходе проверки произошли столкновения со стрельбой – ранен сотрудник СБУ

В Дарницком районе Киева на автостоянке по ул. Вишняковская произошел конфликт между неизвестными и комиссией в составе работников Государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, КП «Киевпарктранссервис» и сотрудника спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Комиссия приехала на автостоянку, чтобы сделать замеры отведенного под паркоместа участка.

«В 13:35 в дежурную часть поступила информация, что по ул. Вишняковская произошла драка и был слышен выстрел. Установлено, что по данному адресу находится автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, «Киевпарктранссервиса» и оперативник спецслужбы. На месте между ними и неизвестными начался конфликт. Кроме того, по словам свидетелей, они слышали звук, похожий на выстрел. В результате инцидента двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. Предварительно, у пострадавших ушибы различных частей тела и у одного - ранение в ногу», - сказано в сообщении.

Правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук в Facebook написал, что в четверг около 14:30 в Дарницком районе столицы на парковке по ул. Вишняковская, 1б был ранен сотрудник СБУ, в связи с чем в Киеве введен план «Перехват».

«Разыскивается автомобиль внедорожник Toyota или Hyundai белого цвета с черными вставками. В автомобиле, возможно, находятся 4-5 человек кавказской внешности, вооруженные», - написал нардеп.

Источник в СБУ сообщил Українським Новинам, что ранение получил сотрудник спецслужбы. При этом источник в полиции сообщил агентству, что сотрудник СБУ был во время происшествия в шортах и с бейсбольной битой.

Напомним, на Киевщине боец АТО устроил стрельбу, чтобы унять толпу - полиции пришлось применить автоматы.