Житель Николаевщины пытался расширить подвал и нашел артиллерийский снаряд

В городе Снигиревка на Николаевщине местный житель нашел артиллерийский снаряд калибром 100 мм.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Мужчина наткнулся на артиллерийский снаряд во время проведения работ по расширению подвала. О происшествии он сообщил в службу спасения. Позднее сообщили, что на открытой территории в селе Михайловка Веселиновского района во время поиска металлолома местный житель обнаружил артснаряд. Пиротехники путем контролируемого подрыва уничтожили оба боеприпаса.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец посреди дороги нашел сумку с гранатой.