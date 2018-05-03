«Умышленные преступные поджоги», - николаевские спасатели показали видео лесных пожаров с квардрокоптера

В среду, 2 мая, в двух районах Николаевской области произошло восемь возгораний хвойной подстилки.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, пожары произошли в Балабановском, Баловно-Матвеевском лесных урочищах Николаева и в Галицинивском, Мешково-Погореловском урочищах Витовского района. Общая площадь горения составила 5300 квадратных метров.

Благодаря квадрокоптеру, с помощью которого мониторили возгорания, и своевременному сообщению неравнодушных граждан, а также совместной работе подразделений ГСЧС и работников лесхоза, возгорания ликвидировали в начальной стадии, тем самым избежав критических последствий. По предварительным данным, пожары случились из-за поджогов.

«Наихудшим является то, что это не просто легкомыслие со стороны населения, а по предварительным данным, умышленные преступные поджоги», - сообщили в службе спасения.

Отмечается, что в связи с тем, что температура с каждым днем ​​повышается и в области установлен пятый чрезвычайный класс пожарной опасности, то существует угроза возникновения масштабных пожаров.

«Посещая лесные массивы, будьте осторожны в обращении с огнем! Воздержитесь от разжигания костров в неприспособленных для этого местах, особенно в сухую ветреную погоду. Не бросайте непогашенные сигареты и спички, ведь одна небольшая искра может привести к масштабному пожару. Помните, умышленное повреждение имущества - поджог - это противозаконное действие и за свои поступки придется нести ответственность в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне «Лески» города Николаева в воскресенье, 22 апреля, спасатели ликвидировали пожар камыша, площадь которого охватила 1000 квадратных метров.