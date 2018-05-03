В Чехии из-за ошибки машиниста столкнулись два поезда, пострадали 14 человек

В Чехии в четверг, 3 мая, произошло столкновение двух пассажирских поездов. По предварительным данным, пострадали 14 человек.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на чешские СМИ.

Как рассказал представитель железнодорожной инспекции Мартин Драпаль, столкновение поездов произошло возле станции Ческе-Крумово примерно в 9:00 (10:00 по киевскому времени).

На момент аварии в поездах находились около 50 человек, пострадали 14 человек, среди них трое детей.

На месте аварии сейчас работают спасатели, пожарные и медики. Движение на участке железной дороги, где произошло столкновение, приостановлено.

По информации СМИ, инцидент произошел в результате ошибки машиниста одного из поездов, который не заметил запрещающий сигнал семафора и пересек дорогу другому составу.

Напомним, в США поезд сошел с рельс и упал на автомагистраль.