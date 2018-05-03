«Тушат с самолета и вертолета»: у военного полигона в Черниговской области загорелся лес

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В Черниговской области пожарные ликвидируют возгорание лесной подстилки вблизи поселка Гончаровское вблизи военного полигона.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 15:10, авиацией ГосЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, осуществлено семь сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками. К тушению привлечено 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГосЧС - 16 единиц техники и 55 человек личного состава», - говорится в сообщении.

Возгорание лесной подстилки с переброской огня на молодые хвойные насаждения, на территории Черниговского военного лесхоза вблизи пгт Гончаровское началось 3 мая в 11:45.

Напомним, николаевские спасатели показали видео лесных пожаров с квардрокоптера.

Роман Свиридов

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