«Тушат с самолета и вертолета»: у военного полигона в Черниговской области загорелся лес

В Черниговской области пожарные ликвидируют возгорание лесной подстилки вблизи поселка Гончаровское вблизи военного полигона.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 15:10, авиацией ГосЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, осуществлено семь сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками. К тушению привлечено 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГосЧС - 16 единиц техники и 55 человек личного состава», - говорится в сообщении.