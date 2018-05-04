На Гавайях из-за масштабного извержения вулкана местные власти проводят массовую эвакуацию

Власти Гавайев проводят эвакуацию жителей из районов, прилегающих к «ожившему» вулкану Килауэа, поскольку потоки лавы, сжигая лес, уже достигли границ поселка Лейлани-Эстейтс.

Об этом сообщает местный ресурс Hawaii News Now.

Лава изливается из бокового шлакового конуса Пуу-оо.

Пока что эвакуация затронула около 10 тысяч граждан, однако реально выехали в безопасные районы, где Красный крест открыл приюты, впятеро меньше жителей штата.

За последние дни на Гавайях произошло более 70 подземных толчков магнитудой от 2,5 и выше, а в Геологической службе США призвали людей на этой территории быть бдительными и готовыми оперативно покинуть опасные районы, так как лава может пролиться в самых различных местах.

Справка: Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Расположен на склоне более высокого вулкана Мауна-Лоа и имеет высоту 1247 м над уровнем моря (так как его основание уходит на дно Тихого океана, его относительная высота — около 6800 м). В фазу новой интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011 года.