В Николаеве 54-летний мужчина выпрыгнул из окна жилого дома – его госпитализировали

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В пятницу, 4 мая, в Николаеве мужчина выпрыгнул из окна 3-го этажа жилого дома и упал на козырек магазина.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 9:12 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ ГСЧС позвонили очевидцы и рассказали о том, что с 3 этажа на козырек магазина, пристроенный вплотную с многоэтажным жилым домом по адресу проспект Богоявленский, выпрыгнул 54-летний мужчина.

Спасатели с помощью автолестницы сняли пострадавшего и через балкон транспортировали в квартиру. После осмотра медиками пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Напомним, что 4 мая мужчина спрыгнул с Ингульского моста и разбился насмерть.

Виолетта Чех

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