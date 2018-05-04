В Днепре фура протаранила больше 10 автомобилей и влетела на парковку возле супермаркета – есть погибшие и пострадавшие

В пятницу, 4 мая, около 10:00 на улице Космической фура, груженная металлом задела около 12 машин. В результате аварии есть пострадавшие. На данный момент известно, что пострадали шестеро, один человек погиб.

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, фура ехала вниз по улице Космической, у нее отказали тормоза. Большегруз влетел на парковку возле супермаркета «АТБ», тараня все на своем пути. В результате аварии сильные повреждения получили 13 автомобилей. В одной из машин погиб человек, также есть еще шесть пострадавших. Им оказывают помощь 4 кареты «скорой помощи».

По оперативной информации от полиции, водитель фуры, 1956 года рождения, ехал на DAF c прицепом и наехал на автомобили, стоящие на парковке. Из-за происшествия он получил ушиб грудной клетки.

На парковке работают сотрудники патрульной полиции и ГСЧС. Место оцепили и ликвидируют последствия.

Напомним, на трассе на Николаевщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус.