В результате вчерашнего ДТП на трассе на Николаевщине пострадали 19 человек

По данным полиции в результате столкновения трех транспортных средств на трассе на Николаевщине, которое произошло 3 мая, пострадали 19 человек, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаевском районе Николаевской области, на трассе Т-1513 3 мая столкнулись грузовик «DAF», пассажирский автобус «Эталон», следовавший по рейсу «Николаев – Очаков», и микроавтобус с военными.

По состоянию на 4 мая за помощью в больницу обратились уже 19 человек. Большинство это жители Очакова и Очаковского района в возрасте от 18 до 59 лет, четверо из них госпитализированы. Среди пострадавших трехлетний мальчик, который лечится амбулаторно.

49-летний водитель грузовика после оказания медицинской помощи покинул медучреждение, а водитель автобуса с переломом ноги находится в больнице. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном ссадины, ушибы и гематомы и находятся на амбулаторном лечении.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

«Для установления всех обстоятельств и причин ДТП следователи обратились с ходатайством в суд о назначении ряда судебных экспертиз, в том числе направлен запрос в службу автомобильных дорог о предоставлении копии акта обследования дорожных условий на участке совершения автоаварии, по выводам которых виновным лицам будет сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия», – отметили в ведомстве.

Напомним, что 15 июля 2016 года возле села Чапаевка Березанского района столкнулись грузовик «Renault Premium» и микроавтобус «Mercedes-Benz», который ехал по маршруту «Николаев-Коблево». Тогда погибли три женщины, а другие пассажиры, в том числе и дети, получили повреждения разной степени тяжести. Водитель фуры на момент ДТП был пьян, суд его приговорил к 10 годам тюрьмы.