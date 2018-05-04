«Мэра облили зеленкой, а депутата кефиром»: в Никополе на сессии горсовета произошла потасовка со стрельбой

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В Никополе на Днепропетровщине в пятницу, 4 мая, произошла стрельба на заседании внеочередной сессии горсовета.

Об этом сообщает местное издание «Никополь-news».

«Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители «Правого сектора», слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. В зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром, а мэра Андрея Фисака облили зеленкой. После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один - в потолок, второй - в сторону активистов. Стрелял из пистолета депутат Рыбаков», - говорится в сообщении.

Депутату Александру Рыбакову вылили на голову пакет с кефиром
Мэра Андрея Фисака облили зеленкой

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Эту информацию изданию подтвердил начальник Никопольского городского отдела полиции Евгений Кравцов. Никто не пострадал. В стене и потолке остались следы от пуль. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства событий.

Напомним, в Киевском облсовете произошла драка, один депутат потерял сознание.

Роман Свиридов

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