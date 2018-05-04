СБУ задержала на взятке главу правления «Хлеба Украины», директора дочернего предприятия и заммэра Черновцов

Исполняющий обязанности председателя правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины», директор дочернего предприятия «Черновицкий комбинат хлебопродуктов» и заместитель мэра Черновцов задержаны на взятке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Правоохранители установили, что исполняющий обязанности председателя правления ГАК «Хлеб Украины», сговорившись с директором дочернего предприятия ГАК «Хлеб Украины» «Черновицкий комбинат хлебопродуктов», а также заместителем городского головы Черновец и юристом ГАК «Хлеб Украины», требовали от директора частной компании ежемесячно платить неправомерную выгоду в размере 100 тыс. гривен за непринятие мер по расторжению договора аренды государственного имущества, а именно промышленных помещений. По результатам комплекса следственных действий, проведенных на территории Киева и Черновцов, задокументировано получение вышеуказанными лицами 200 тысяч гривен неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами», - сообщает прокуратура Киева.

Все фигуранты задержаны, решается вопрос о предъявлении им подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

Согласно данным ЕГРПОУ, должность и.о. главы правления ГАК «Хлеб Украины» занимает Андрей Поляков.

Напомним, 12 сентября 2017 года правоохранители задержали главу правления ГАК «Хлеб Украины» Мирона Скородинского по подозрению в получении взятки в размере 7 тыс. долларов. Подозреваемый был задержан вместе с посредником во время получения всей суммы взятки за согласование договора аренды имущественного комплекса дочернего предприятия ГАК «Хлеб Украины» «Потаское хлебоприемное предприятие».

14 сентября Печерский райсуд Киева отказался арестовать и отпустил Скородинского под залог 128 тыс. гривен. Позже суд отстранил Мирона Скородинского от должности, но Скородинский успешно обжаловал это решение.

Справка: ГАК «Хлеб Украины» создали в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов. Раньше в ее составе было 113 дочерних предприятий, но в результате создания Государственной продовольственно-зерновой корпорации почти все были выведены из уставного капитала «Хлеба Украины». По состоянию на весну 2016 года в составе компании было только 6 рабочих элеваторов и 5 административных зданий.