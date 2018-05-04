Произошла авария на водопроводе, который поставляет в Николаев воду из Днепра

«Николаевводоканал» ликвидирует аварию на водопроводе Днепр-Николаев, которая произошла 3 мая возле поселка Мирное.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Авария произошла на первой нитке водовода, по которому в Николаев поставляется вода из реки Днепр. Специалисты участка «Николаевводоканала», который находится в Херсонской области, начали работы по ликвидации аварии. Из Николаева выехала техника.

«Первая нитка водопровода Днепр-Николаев была проложена в 1976 году, ее длина – 73 км, диаметр – 1400 мм. Труба изготовлена ​​из стали, срок эксплуатации которой 20 лет, то есть уже 22 года как водопровод должен быть заменен. Кроме того, в месте аварии водопровод постоянно находится в грунтовых водах, что значительно ускоряет процесс ржавления трубы. Весь город получает воду из водопровода Днепр-Николаев, который имеет 2 нити диаметром 1400 мм. Резервного источника водоснабжения в городе нет», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко предлагает депутатам принять программу по реконструкции водопровода и сетей водоотведения. Ранее сообщалось, что в Николаеве произошла авария на коллекторе и стоки затопили улицу Лескова.