В Сумах суд приговорил мужчину к 6 месяцам ареста за убийство бездомной собаки

Заречный районный суд Сум приговорил местного жителя к шести месяцам ареста за убийство бездомной собаки.

Об этом сообщается на сайте суда.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина С., который обвиняется в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины), и ему назначено наказание в виде ареста сроком 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе.

В марте прошлого года в Сумах в присутствии посторонних лиц, не реагируя на их замечания, обвиняемый нанес многочисленные колото-резаные ранения ножом бездомной собаке. Животное скончалось в ветеринарной клинике.

При назначении наказания суд учел характер степень тяжести преступления и личность виновного. Согласно обвинительному акту, подсудимый искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления. Вместе с тем в ходе судебного рассмотрения дела свою вину он уже не признавал.

Отмечается, что при вынесении приговора суд учел, что обвиняемый был ранее судим, в том числе за насильственные преступления. Суд также взыскал с осужденного 1 тыс. гривен.

Напомним, в апреле Верховная Рада отправила на доработку закон о наказании за жестокое обращение с животными. В частности, документом предлагалось усилить ответственность за жестокое обращение с бездомными животными.