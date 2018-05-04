В Николаеве спасли женщину, которой стало плохо во время купания

В Николаеве 4 мая спасли 54-летнюю женщину, которая купалась в Южном Буге в микрорайоне Намыв.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Около 15:40 в службу спасения поступило сообщение, что женщина пошла купаться и долгое время не возвращалась на берег. Спасателям позвонил очевидец.

«На место прибыли дежурный караул аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурная смена оперативно-координационного центра ГСЧС. Спасатели вышли на воду на лодке «Колибри». Во время разведки в водной акватории на расстоянии около 200 метров от берега заметили обессиленную женщину, которая уже не могла плыть и с трудом держалась на воде. Спасатели транспортировали пострадавшую на берег и передали врачам», - сообщили в ГСЧС.

Как потом рассказала женщина, она любит плавать и даже в прохладную погоду купается в реке. В этот день, немного поплавав, ей внезапно стало плохо, она не могла сориентироваться, у нее не было сил плыть. Врачи оказали женщине первую помощь, от госпитализации она отказалась и поблагодарила спасателей и медиков за спасение.

Напомним, что ранее в Николаеве наградили патрульных, которые вытащили из реки девушку-самоубийцу.