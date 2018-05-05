Спасатели потушили пожар в Балабановском лесу

Под Николаевом спасатели 4 мая потушили пожар в Балабановское лесном урочище.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:53 по экстренному номеру 101 очевидцы сообщили о том, что неконтролируемое сжигание мусора вблизи кладбища привело к тому, что огонь распространился на хвойную подстилку.

С помощью подручных средств и с привлечением специальной техники 5 Государственной пожарно-спасательной части, пожарной охраны «Галицыново» и лесхоза удалось потушить пожар на площади 0,25 гектара (лесной массив) и 0,75 гектара (сухая трава и мусор). Всего задействовали 5 единиц техники и 17 человек. Окончательную причину пожара сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ранее николаевские спасатели показали видео лесных пожаров с квардрокоптера.