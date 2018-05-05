«Просто ехал, а потом начал гореть»: в Киеве по неизвестным причинам сгорел дотла мотоцикл

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В воскресенье, 5 мая, в Киеве около метро Житомирская на ходу загорелся мотоцикл, причины возгорания устанавливаются. 

 Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На место происшествия прибыли пожарные и бригада Скорой помощи. Отмечается, что водитель мотоцикла не пострадал. 

«Возле станции метро Житомирской только что мотоцикл сгорел дотла. Реально за несколько минут. Свидетели происшествия говорят, что просто ехал, а потом начал гореть», - говорится в сообщении.

 

 Ранее сообщалось, что в Южноукраинске сгорел «Renault Kangoo» - огонь задел стоящий рядом автомобиль.

Олена Мельниченко

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