В Днепропетровской области два автомобиля столкнулись лоб в лоб - погиб водитель, еще трое пострадали

В субботу, 5 мая, на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области.

В 8:44 спасателям сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе сообщением Борисполь-Днепр-Запорожье.

Прибывшие на место 58 государственная пожарно-спасательная и аварийно-спасательная части установили, что произошло лобовое столкновение автомобилей «Nissan Juke» и «Chery» вблизи поселка городского типа Соленое.

В результате аварии погиб водитель «Chery» и пострадало три человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что пострадавшую и тело погибшего деблокировали с помощью аварийно-спасательного оборудования. Также спасатели смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во вторник, 1 мая, на пересечении улиц Никольская и Фалеевская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.