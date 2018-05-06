На Николаевщине по неустановленным причинам горел экскаватор

Ночью в пятницу, 4 мая, в Николаевской области горел экскаватор «HYUNDAI R».

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 15:17 спасателям сообщили, что на улице Гранитной села Болеславчик Первомайского района горит экскаватор. Прибывшее дежурное отделение 23 Государственной пожарно-спасательной части выяснило, что огнем охвачено транспортное средство на площади 6 квадратных метров.

В 15:42 пожарные локализовали пожар, а в 16:02 - ликвидировали его. От управления работало 4 человека личного состава и 1 единица техники. Сейчас причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что на трассе «Николаев – Очаков» горел «Volkswagen».