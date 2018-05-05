На трассе Н-24 съехал в кювет и загорелся ВАЗ - водителю помогли выбраться очевидцы

В 5 километрах от трассы Н-24 «Николаев-Благовещенское» в субботу, 5 мая, автомобиль ВАЗ 2105 съехал в кювет и загорелся.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:31 спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ 2105 в Вознесенском районе в направлении села Щербани. Прибывший дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части выяснил, что горение возникло после дорожно-транспортного происшествия.

Так, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего у машины загорелся двигатель и колеса. Мужчине, который пострадал в результате столкновения, помогли выбраться из машины очевидцы.

В 12:01 пожарные локализовали пожар, а в 12:05 ликвидировали его на площади 2 квадратных метра. К тушению привлекалась 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на трассе на Николаевщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус – пострадало четыре человека.