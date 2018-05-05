В Харькове горело здание бывшего детского сада - пострадавших нет

В Харькове 5 мая произошел пожар в двухэтажном здании бывшего детского сада. По предварительным данным, сейчас там функционирует частное предприятие.

Об этом сообщают в пресс службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных, огонь охватил кровлю и чердачное помещение здания. В 12:12 огонь локализировали, а в 14:00 ликвидировали все очаги горения.. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте Центральном горела девятиэтажка.