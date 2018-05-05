В Харькове горело здание бывшего детского сада - пострадавших нет

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В Харькове 5 мая произошел пожар в двухэтажном здании бывшего детского сада. По предварительным данным, сейчас там функционирует частное предприятие. 

Об этом сообщают в пресс службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области. 

На момент прибытия пожарных, огонь охватил кровлю и чердачное помещение здания. В 12:12 огонь локализировали, а в 14:00 ликвидировали все очаги горения.. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.

 Ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте Центральном горела девятиэтажка.

 

Олена Мельниченко

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