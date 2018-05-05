В Березанском районе при укладке канавы погиб рабочий - его затянуло под траншеекопатель 18+

В пятницу, 4 мая во время укладки канавы под водпровод в селе Комиссаровка в Березанском районе Николаевской области рабочего затянуло под траншеекопатель.

Об этом сообщает «Koblevo.news».

По словам сельского депутата Виктора Гречана, представителей коммунхоза Березанского района на месте не было, а работа по укладке траншеи осуществлялась без контроля прораба.

«Дело в том, что там по непроверенным данным, многие люди говорили, что рабочий был в состоянии немножко неадекватном. Но то говорят люди, а я рядом не стоял. Мне люди передали, что рабочие работали в нетрезвом виде. Руководил тракторист, выходил и «лаял» чтобы отошли от машины – это я видел. Фамилия погибшего, по-моему Пустовойтенко, есть данные в Березанкой полиции», - рассказал Виктор Гречан.

Несчастный случай произошел около 15:00. По технике безопасности работники должны идти, отставая от цепной пилы трактора на два метра, и отбрасывать камни.

«Как так вышло, он подошел прямо к механизму, сунул лопату, лопата потянулась и он упал туда за ней…»

По словам депутата-очевидца событий, полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия после 19:00. Тело рабочего пролежало на земле до вечера.

Согласно информации сайта, отдел коммуникации полиции, также как и Березанский районный отдел полиции отказались давать подробную информацию по случившемуся происшествию, ссылаясь на конфиденциальность.

Также депутат добавил, что глава Дмитровского сельского совета Светлана Масина совместно с главой Березанской ОТГ Валерием Хомицким занимались вопросом проведения водопровода и найма работников, однако «были ли там какие-то документы, была ли там техника безопасности и расписывались ли люди за технику – неизвестно».

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