В Очакове спасатели ликвидировали масштабный пожар, охвативший площадь в 200 кв.м

В ночь на 6 мая в Очакове на улице Спасской пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

6 мая в 3:01 на пункт связи 22-й Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании кровли и второго этажа двухэтажного здания.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что существовала угроза переброски пламени на расположенные рядом магазины. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасатели не допустили распространения огня на большую площадь, в 3:45 пожар удалось локализовать и в 5:00 ликвидировать на площади 200 кв.м.

«Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. К тушению привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава и 5 человек от военной пожарной команды воинской части А-2637», - говорится в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине пожарные трижды за сутки ликвидировали пожары в частных домовладениях.