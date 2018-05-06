Под Николаевом снова горел Балабановский лес

6 мая под Николаевом пожарные снова ликвидировали пожар в Балабановском лесном урочище.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

6 мая в 12:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хвойной подстилки на территории Балабановского лесного урочища Витовского района Николаевской области.

На место выехало отделение 5 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 12:48 пожар локализован и в 13:40 ликвидирован на площади 400 кв. м.

В данный момент причина возгорания устанавливается. Отметим, что на месте происшествия работала 1 единица спецтехники и 3 человека личного состава.

Напомним, что 5 мая спасатели уже тушили пожар в Балабановском лесу.