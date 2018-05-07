«Ехал спокойно без каких-либо изменений»: в Днепре у трамвая на ходу отлетело колесо

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В Днепре, 6 мая, у трамвая № 12 на ходу отпало колесо, в результате чего он сошел с рельсов. Один из вагонов развернуло перпендикулярно рельсам.

Об этом сообщает Информатор.

По словам сотрудников патрульной полиции, трамвай № 12 направлялся из тупика в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. На самом выезде во втором вагоне от второй тележки отпала левая ось колесной пары. Водитель продолжал движение, а через несколько метров вагон сошел с рельсов.

Сам водитель трамвая говорит, что он не почувствовал как отпало колесо.

 «Я ехал спокойно без каких-либо изменений, как вдруг второй вагон развернуло перпендикулярно рельсам», - сообщил он.

На место происшествия приехали коммунальные службы, чтобы устранить поломку.Пассажиры трамвая не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Киеве в трамвае лопнул тормозной диск, металлический обломок влетел в салон и ранил женщине ноги.

Олена Мельниченко

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