«Ехал спокойно без каких-либо изменений»: в Днепре у трамвая на ходу отлетело колесо

В Днепре, 6 мая, у трамвая № 12 на ходу отпало колесо, в результате чего он сошел с рельсов. Один из вагонов развернуло перпендикулярно рельсам.

Об этом сообщает Информатор.

По словам сотрудников патрульной полиции, трамвай № 12 направлялся из тупика в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. На самом выезде во втором вагоне от второй тележки отпала левая ось колесной пары. Водитель продолжал движение, а через несколько метров вагон сошел с рельсов.

Сам водитель трамвая говорит, что он не почувствовал как отпало колесо.