В Николаеве из-за удара молнии горел тополь

В Николаеве, 6 мая, по улице Крылова, 38-Б горел тополь. Возможная причина возгорания - удар молнии.

Об изданию «Преступности.НЕТ» сообщил читатель.

В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области рассказали, что дерево загорелось из-за удара молнии.

Вероятнее всего, ударила молния и горение произошло изнутри. Приехала вторая часть спасателей и потушили дерево, - сообщили в пресс-службе ГСЧС.





Ранее сообщалось, что под Николаевом горел Балабановский лес.