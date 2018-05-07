В Николаеве из-за удара молнии горел тополь

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В Николаеве, 6 мая, по улице Крылова, 38-Б горел тополь. Возможная причина возгорания - удар молнии. 

Об  изданию «Преступности.НЕТ» сообщил читатель.

В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области рассказали, что дерево загорелось из-за удара молнии. 

Вероятнее всего, ударила молния и горение произошло изнутри. Приехала вторая часть спасателей и потушили дерево, - сообщили в пресс-службе ГСЧС.


 Ранее сообщалось, что под Николаевом горел Балабановский лес.

Олена Мельниченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия