В Николаевской «сухомлинке» изберут нового ректора: краткий обзор кандидатов (В процессе)

В Николаевском национальном университете имени В. А. Сухомлинского 15 мая с 9:00 до 15:00 пройдут выборы будущего ректора учебного заведения.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте учебного учреждения, кандидатов на пост ректора «сухомлинки» семеро:

Валерий Будак - нынешний ректор ВУЗа; Наталья Евдокимова - доктор психологических наук, профессор; Тарас Креминь - народный депутат от партии «Народный фронт»; Игорь Наконечный - доктор биологических наук, профессор; Сергей Пронь - бывший ректор НКУ им. Пилипа Орлика, Валерий Черно - доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедры лабораторной диагностики; Оксана Филатова - доктор филологических наук, профессор;

Кандидат №1: Краткая характеристика публичной жизни

Кандидат первый - Валерий Будак. Это нынешний ректор данного учебного учреждения, который занимает должность с 2006 года. При нем университет обрел скандальную славу рассадника коррупции.

Валерий Будак - бывший «регионал», известный как соратник и доверенное лицо Януковича на его президентских выборах в 2004 году. Одно время был депутатом городского совета Николаева от «Партии регионов» и время от времени занимался «кнопкодавством». Однако после Революции Достоинства Будак утверждал, что он «беспартийный» и даже несколько раз посещал Евромайдан в Николаеве.

Примечательно, что университет возглавляемый Валерием Будаком получил статус «национального» как раз с приходом к власти «Партии регионов». Министр образования и науки Украины тех времен Дмитрий Табачник сам не скрывал, что процесс получения университетом данного статуса был ускорен приходом ко власти «ПР».

Его публичная жизнь нередко сопровождалась конфузами: то он взял две гвоздики на День независимости Украины, то его университет выдал «не те дипломы».

За то время пока Будак находился на посту ректора, «сухомлинку» признавали флагманном коррупции Николаева. К тому же, в университете время от времени обнаруживали «преподавателей-призраков».

Материальное состояние кандидата

В свободном доступе можно найти две декларации Будака: за 2016 и 2017 год соответственно.

Недвижимость: две квартиры в Николаевской области - на 41,5 кв. м. и на 63,1 кв. м.

Автопарк: Валерий Будак владеет кроссовером «Mazda CX-7» 2009 года выпуска, для которого он в 2017 году достроил гараж на 52,2 кв. м. Примечательно, что в е-декларации за 2016 год общая площадь гаража равнялась 26 кв. м.

Свокупные доходы семьи за 2016 - ₴697 тысяч.

Денежные активы (наличные средства) - ₴200 тысяч. По ₴100 тысяч у Валерия Будака и его жены Галины Няхиной.

Кандидат №2: Краткая характеристика публичной жизни

Кандидат второй - Наталья Евдокимова. Профессор кафедры психологии Факультета педагогики и психологии Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского.

В 2015 году появилась информация о том, что профессор со студентов собирает по ₴1200 за то, чтобы они вытянули «нужный» билет.

Кроме того, на одном из экзаменов она поставила студентку заочной формы обучения в патовую ситуацию, заставив ее ехать переодеваться угрожая недопуском к экзамену. Исходя из этого, студентка бы банально не успела переодеться к началу экзамена и соответственно не смогла бы его сдавать.

Материальное состояние кандидата

Сложно говорить о материальном состоянии, ввиду отсутствия в публичном доступе информации о сбережениях и имуществе Натальи Евдокимовой.

Кандидат №3: Краткая характеристика публичной жизни

Третий кандидат - Тарас Креминь. Народный депутат Украины VIII созыва от партии «Народный фронт», в прошлом депутат и председатель Николаевского областного совета. С 2010 по 2014 год входил в число депутатов политической партии Арсения Яценюка «Фронт Змін».

Во время событий на Майдане в ноябре 2013 года на николаевском Евромайдане требовал народных депутатов Николаевщины объясниться в провале интеграции с ЕС. Но горожане посчитали эти требования слишком мягкими и, в свою очередь, предложили свои.

В 2014 году голосовал за запрет сноса мемориалов и памятников связанных со Второй Мировой. Примечательно, что в ноябре 2017 года он лично ездил на суд Авакова-младшего чтобы поддержать его.

Материальное состояние кандидата

В свободном доступе можно найти декларации c 2013 по 2017 год.

Недвижимость: Начиная с 2013 года у Тараса Креминя в декларации указана одна и та же квартира в Николаевской области на 67 кв. м.

Автопарк: До 2015 года у нардепа и членов его семьи не было транспортных средств. Лишь в 2015 его жена Юлия Креминь приобрела автомобиль Skoda Octavia 2003 года выпуска за ₴149 тысяч.

Совокупные доходы: Согласно декларации за 2013 год, семья народного депутата заработала чуть больше ₴100 тысяч. Отметим, что его жена в тот же год заработала за 2013 лишь ₴25 тысяч. Вкладов в банках семья не имела.

В 2014 году финансы семьи немного увеличились. Скорее всего это связано с тем, что в этом году Креминь был избран народным депутатом Украины. Общая сумма доходов семьи в 2014 году составила ₴174 тысячи. Жена нардепа в тот год получила материальную помощь в размере ₴11 тысяч.

В 2015 году семейный доход составил ₴121 тысячу. Кроме того, в этом году Тарас Креминь внес в декларацию первые сбережения в валюте - наличными средствами у него было $7 тысяч.

В 2016 году финансовое состояние семьи улучшилось на полмиллиона гривен. Совокупный доход - более ₴720 тысяч. Из этой суммы 500 тысяч принесла в семью жена народного депутата. В декларации указано, что это доход от предпринимательской деятельности. Также прибавилось сбережений в валюте. Тарас Креминь задекларировал $12 тысяч наличными средствами.

В 2017 году совокупный доход семьи нардепа привысил первый миллион и составил 1 миллион 257 тысяч гривен. Примечательно, что более ₴900 тысяч заработала жена Тараса Юлия. Наличные долларовые средства нардепа также увеличились и составляют $19 тысяч.