На Тернопольщине 19-летняя девушка из-за ревности забила до смерти сверстницу

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В Тернопольской области, 7 мая, 19-летняя местная жительница убила девушку, приревновав ее к своему знакомому. 

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительной информации, подозреваемая вернулась домой и застала своего знакомого с неизвестной девушкой. Она начала выяснять отношения с парнем, который, в свою очередь, отказался с ней разговаривать и ушел. 

«Это разозлило жительницу райцентра и она начала избивать непрошеную гостью сначала металлической трубой, потом совковой лопатой и вилами. Все удары пришлись в область головы и туловища», - сообщили в полиции. 

От полученных телесных повреждений девушка умерла на месте. Подозреваемая сама вызвала патрульных и призналась в содеянном. 

 Девушку задержали согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения об убийстве внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

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Олена Мельниченко

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