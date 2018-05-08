На Тернопольщине 19-летняя девушка из-за ревности забила до смерти сверстницу

В Тернопольской области, 7 мая, 19-летняя местная жительница убила девушку, приревновав ее к своему знакомому.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Тернопольской области.

По предварительной информации, подозреваемая вернулась домой и застала своего знакомого с неизвестной девушкой. Она начала выяснять отношения с парнем, который, в свою очередь, отказался с ней разговаривать и ушел.

«Это разозлило жительницу райцентра и она начала избивать непрошеную гостью сначала металлической трубой, потом совковой лопатой и вилами. Все удары пришлись в область головы и туловища», - сообщили в полиции.

От полученных телесных повреждений девушка умерла на месте. Подозреваемая сама вызвала патрульных и призналась в содеянном.

Девушку задержали согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения об убийстве внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

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