Вулканическая лава на Гавайях разрушает жилые дома – пожарные эвакуируют жителей

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

В восточной части острова Гавайи из-за извержения в районе вулкана Килауэа разрушены около 30 домов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Строения уничтожены потоками лавы. Информацию о разрушениях передала служба пожарной охраны штата Гавайи путем наблюдения с воздуха.

Чрезвычайные службы обнаружили к настоящему времени не менее девяти вулканических трещин. Из них извергается лава и выходят ядовитые газы.

Напомним, ранее были зафиксированы выбросы пепла вулканом Килауэа. Геологическая служба США сообщила и о землетрясении магнитудой 6,9 на острове Гавайи. Эпицентр подземных толчков находился в 25,5 км к юго-западу от особой зоны Хавайиан-Пэрадайс-Парк (округ Пуна) с населением чуть более 11 тыс. человек.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия