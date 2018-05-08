На Николаевщине столкнулись две иномарки – пострадало 6 человек и ребенок

В Березанском районе ночью 8 мая в результате столкновения двух автомобилей пострадали 6 взрослых граждан и один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 72-м километре трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Федоровка Березанского района поступило спасателям в 03:40.

«В результате лобового столкновения легковых автомобилей «Hyundai Elantra» и «JAC S2» пострадали 7 человек (двое из которых граждане Турции), в том числе один ребенок. Водитель «Hyundai Elantra», мужчина 1981 года рождения оказался заблокированным изуродованными элементами автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического резака-разжима его деблокировали и передали врачам», – говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали в Березанскую центральную районную больницу. По уточненной информации стало известно, что деблокированный водитель скончался в медучреждении.

Сейчас водитель и 12-летний ребенок, которые находились в машине «JAC S2», находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, на Николаевщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате этого ДТП пострадало 19 человек.