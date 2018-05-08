В Николаеве посреди улицы через люк вытекают нечистоты – на месте аварии работают коммунальщики

В Николаеве во вторник, 8 мая, на пересечении улиц Кузнечная и переулка Корабелов через люк на улицу вытекает значительное количество нечистот.

Об этом в соцсети Facebook пишут очевидцы происшествия.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» на ГКП «Николаевводоканал» на месте происшествия работает аварийная бригада. Кроме того, на предприятии добавили, что это место входит в одну ветку коллектора, который провалился по улице Лескова.

Фото: Facebook Андрей Острев Фото: Facebook Андрей Острев

Также на место аварий работ для контроля работ прибыл гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

Напомним, что в вечер понедельника, 30 апреля, в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапывались и обкладывали дома мешками с песком, так как к ним во дворы текли фекалии. Выяснилось, что на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

А в четверг, 3 мая, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета проголосовали за выделение 2 миллионов гривен на меры по ликвидации аварии канализационной системы по улице Лескова.