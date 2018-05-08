На Днепропетровщине в школе на линейке сразу 19 школьникам стало плохо

В Новомосковске на линейке в школе №6 во вторник, 8 мая, с плохим самочувствием обратились 19 детей.

Об этом сообщает местное издание «Полезная газета».

Мероприятие, приуроченное Дню памяти и примирения, началось в 8-00 утра. Известно, что дети перед линейкой не посещали школьную столовую.

«Дети почувствовали легкое недомогание, у кого-то кружилась голова, но никто из них сознание не терял. Руководство школы приняло решение вызвать бригаду скорой помощи», - сообщает газета.

В течение нескольких минут после поступления вызова на номер 103, в школу приехали медики, которые оказали детям всю необходимую медицинскую помощь.

«Медицинские работники констатировали у 18-ти детей вегетососудистый пароксизм и их не госпитализировали, только оказали помощь на месте. Одному ребенку бригада скорой помощи поставила диагноз: невротическая реакция. Ребенок 2005 г.р. был госпитализирован в детское отделение Новомосковской городской больницы. После оказания медицинской помощи ребенок был отпущен домой», - сообщает СМИ.

Напомним, во вторник, 8 мая, в Черкассах из-за массового отравления госпитализировали 47 детей. Позже стало известно, что число потерпевших возросло до 51. Медики поставили диагноз "отравление неизвестным веществом".