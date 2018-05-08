В Черкассах в результате массового отравления кроме школьников пострадали и военнослужащие

Кроме учеников школы №8 в Черкассах, которые сегодня массово начали терять сознание на утренней линейке, пострадали также двое военных из автобата возле учебного заведения.

Об этом пишет издание vikka.ua.

- Им стало плохо, они потеряли сознание. Сейчас проверяется военная часть, однако пока никаких результатов проверок нет, – сообщил изданию журналист Вадим Комаров.

Есть предположение, что это был некий газообразный выброс.

- Есть несколько вариантов – выброс из одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но вследствие вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая из версий подтвердится – выяснят специалисты, – добавил он.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что на данный момент в Черкассах загрязнений не выявлено.

- У детей состояние здоровья улучшается, — сказала он в эфире телеканала «112 Украина» в ходе визита в Черкассы.

По его словам, не нужно поднимать панику, так как ситуация находится под контролем.

- На данный момент загрязнений не выявлено, в воздухе загрязнений не выявлено. Это говорит о том, что то вещество, которое было применено, не находится ни в воздухе, ни на грунте, ни в воде. Далее более детальные исследования будут делать в лабораториях. Если оно еще есть, это вещество, то оно будет выявлено, — добавил премьер.

Кроме того, соответствующие органы устанавливают, кто бы мог распылить это вещество или каким-то другим образом его распространить.

- Я не хочу делать никаких предположений. Это может быть что угодно. В том числе, возможно, кто-то имел не очень хорошие намерения, — отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что других таких случаев в Черкассах не зафиксировано, поэтому никаких профилактических мероприятий проводить не нужно.

Премьер также отметил, что только после детальных исследований можно будет говорить о связи данного события с тем, что произошло в школе Новомосковска.

- Сейчас нет оснований говорить, что эти события связаны, — указал он.

Как сообщалось, 8 мая во время линейки в черкасской школе №8 многим детям стало плохо. По последним данным, в больнице находятся 53 детей и двое учителей.