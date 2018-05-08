В Черкассах в результате массового отравления кроме школьников пострадали и военнослужащие

Кроме учеников школы №8 в Черкассах, которые сегодня массово начали терять сознание на утренней линейке, пострадали также двое военных из автобата возле учебного заведения.
Об этом пишет издание vikka.ua.
- Им стало плохо, они потеряли сознание. Сейчас проверяется военная часть, однако пока никаких результатов проверок нет, – сообщил изданию журналист Вадим Комаров.
Есть предположение, что это был некий газообразный выброс.
- Есть несколько вариантов – выброс из одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но вследствие вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая из версий подтвердится – выяснят специалисты, – добавил он.
В то же время премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что на данный момент в Черкассах загрязнений не выявлено.
- У детей состояние здоровья улучшается, — сказала он в эфире телеканала «112 Украина» в ходе визита в Черкассы.
По его словам, не нужно поднимать панику, так как ситуация находится под контролем.
- На данный момент загрязнений не выявлено, в воздухе загрязнений не выявлено. Это говорит о том, что то вещество, которое было применено, не находится ни в воздухе, ни на грунте, ни в воде. Далее более детальные исследования будут делать в лабораториях. Если оно еще есть, это вещество, то оно будет выявлено, — добавил премьер.
Кроме того, соответствующие органы устанавливают, кто бы мог распылить это вещество или каким-то другим образом его распространить.
- Я не хочу делать никаких предположений. Это может быть что угодно. В том числе, возможно, кто-то имел не очень хорошие намерения, — отметил Гройсман.
Он подчеркнул, что других таких случаев в Черкассах не зафиксировано, поэтому никаких профилактических мероприятий проводить не нужно.
Премьер также отметил, что только после детальных исследований можно будет говорить о связи данного события с тем, что произошло в школе Новомосковска.
- Сейчас нет оснований говорить, что эти события связаны, — указал он.
Как сообщалось, 8 мая во время линейки в черкасской школе №8 многим детям стало плохо. По последним данным, в больнице находятся 53 детей и двое учителей.