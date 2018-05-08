В Первомайске разыскивают пропавшую без вести девушку с разноцветными глазами

В Первомайске полиция разыскивает пропавшую без вести 17-летнюю Валентину Александровну Пугач – студентку Первомайского профессионально-промышленного лицея.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Девушка является уроженкой села Петровка Доманевского района, учится она в Первомайске. Около 18:00 7 мая она ушла из общежития на улицей Корабельной и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: среднего роста, около 165-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, большой лоб, прямые темные волосы средней длины, нос прямой, губы средние. Была одета в джинсы синего цвета, кофту спортивную белого цвета. Особые приметы: на правой щеке над губой родинка, глаза разного цвета, один – светлый, другой – темный.

Полиция просит граждан, которые могут помочь в розыске без вести пропавшей девушки и установить ее местонахождение, полезную для следствия информацию сообщить в Первомайский отдел полиции по адресу: улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 093-540-8847, 096-920-2221 и 102.

Напомним, что месяц назад полиция разыскивала Людмилу Пугач, пропавшую без вести в Доманевском районе.