«Угрозы жизни нет»: В Черкассах отравившихся детей перевели из реанимации в стационар

По состоянию на 12:00 9 мая состояние детей, пострадавших от отравления неизвестным веществом в Черкассах, стабилизировалось.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Все дети находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно. Из реанимационного отделения 11 школьников переведены в стационар. Всего в лечебных заведениях города Черкассы находится 53 ученика и 4 учителей.

Напомним, 8 мая в 9:13 на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание. Впоследствии количество обращений за медицинской помощью увеличилось до 53.