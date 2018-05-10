На Николаевщине мужчина получил три года условно за загнанного на столб электрика и разбитый топором автомобиль

В Новом Буге суд наказал условным сроком в три года мужчину, который топором угрожал сотруднику «Николаевоблэнерго», а потом этим инструментом разгромил служебный автомобиль.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новобугского районного суда Николаевской области.

Как известно, в феврале 2017 года электрики местного отделения облэнерго на автомобиле «УАЗ 452» приехали к частному дому на улице Красный Пахарь для отключения света потребителям с большой задолженностью.

Один из электриков собирался подняться на столб для отключения электричества, когда из дома, размахивая топором, с криками и угрозами, выскочил взрослый сын хозяйки и принялся угрожать электрикам. Один работник «Николаевоблэнерго» успел убежать, а второму пришлось залезть на столб. После мужчина начал топором разбивать служебный «УАЗ» облэнерго.

Обвиняемый в суде свою вину не признал. Мужчина уверял, что ему не приходило уведомление об отключении электроэнергии за долги и назвал действия электриков «нарушением конституционных прав», а свои – формой самозащиты.

«Затем, с целью чтобы «они» также подверглись тяжелому материальному положению, обвиняемый решил нанести повреждения по автомобилю, поскольку цивилизованные обращения его и его матери в высшие судебные инстанции, Генеральному прокурору Украины, никакого положительного результата не дали, их права защищены не были», – передаются в приговоре показания обвиняемого.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Одновременно суд освободил хулигана от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив ему испытательный срок продолжительностью три года при условии, что осужденный не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.

Кроме того, суд взыскал с мужчины 13 тысяч 403 гривны материального ущерба, причиненного «Николаевоблэнерго».

Напомним, в Николаеве неадекватный мужчина угрожал прохожим топором и ножом.