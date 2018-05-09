В Киеве перед зданием телеканала Интер националисты бросили «коктейль Молотова»

Под зданием Национальных информационных систем (телеканал "Интер"), которое с утра было заблокировано националистами, к вечеру собралось около 30 человек, в основном это студенты.

Полицейских при этом приехало в разы больше - целых три автобуса, сообщают "Вести" с места событий.

Протестующие, которые заявили о своей принадлежности к организации "Вільні люди", обрисовали баллончиками фасады. Также они призывали стоящих на балконе здания спускаться вниз и кричали "Інтер на цвинтар".

Ближе к девяти часам вечера протестующие кинули на ступеньки перед зданием кулек с красной краской, и подожгли несколько фаеров. После этого в ход пошел коктейль Молотова, который также кинули на ступеньки. Огонь сразу же принялись тушить полицейские, а протестующие - расходиться.

Напомним, утром, 9 мая, под стены здания телеканала «Интер» пришли представители ультраправой партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого. Представители Нацкорпуса заявили, что они блокируют «Интер», чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь «Дня Победы».