В Николаеве возле рынка «Колос» горели мусорные контейнеры

В Николаеве в четверг утром, 10 мая, в районе рынка «Колос» возник пожар.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы и подтвердили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций в Николаевской области .

На место происшествия выехали два отделения Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в Николаевской области.

Возгорание произошло в мусорных контейнерах возле рынка. Огонь также перебросился на соседнее дерево.

Сейчас пожарные локализовали горение на площади 10 квадратных метров.

Также фото и видео пожара в соцсетях публикуют очевидцы.

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева"