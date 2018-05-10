«Такого мы не видели лет 30», – мусор из Украины перекрыл реку в Словакии

В Словакии на реке Бодрог, которая вытекает из Закарпатья, образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов длиной в 100-200 метров.

Об этом сообщает «Mukachevo.net» со ссылкой на Словацкие и Венгерские СМИ.

Река Бодрог несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Следовательно, экологи предполагают, что мусор приплыл именно из Украины.

«Такого мы не видели лет 30. Затор из пластика сейчас имеет 100-200 метров в длину и постоянно растет. Сейчас он находится в устье Бодрога, а далее двинется в сторону Венгрии», - говорит один из местных активистов.

Опубликовавший фотографии в социальной сети Петер Часар (Венгрия) говорит, что в Украине «не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов».

Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если в ближайшие дни поднимется уровень воды вследствие осадков, то мусорного завала Венгрии не избежать.

«В таких случаях мы всегда сообщаем об этой проблеме в Национальное управление водного хозяйства. Скопление бытового мусора случается нередко, и особенно во время наводнений. В этом случае, в зависимости от объема и природы загрязнения, будут определяться возможности и режимы очистки реки и берегов от мусора», - отметил Иштван Ковач, сотрудник охраны водных ресурсов.

Напомним, что в Николаеве возле рынка «Колос» горели мусорные контейнеры.