В Днепре футбольные ультрас устроили массовую драку с полицией, есть задержанные и пострадавшие 18+

9 мая перед футбольным матчем донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» по центральным улицам Днепра прошел марш ультрас, в ходе которого произошла драка между сотрудниками полиции и фанатами. В результате инцидента пострадали 15 человек, около 20 задержаны.

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на Информатор.

Двигаясь по центральной улице города, больше 200 фанатов непрерывно скандировали кричалки, пели Гимн Украины, взрывали фаеры и петарды. Отмечается, что на некоторое время ультрас заблокировали движение трамваев маршрута № 1. Примечательно, что изначально шествие анонсировалось как марш против продажи билетов на футбол по паспортам.

Проходя перекресток проспекта Пушкина с улицей Андрея Фабра, между ультрас и сотрудниками полиции произошла потасовка, в результате которой полицейские были вынуждены распылить слезоточивый газ и применить силу. На место проишсествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции, а также спецподразделение полиции. Кроме того на месте дежурила «скорая помощь» и «Медицинский корпус».

Стоит отметить, что в ходе потасовки представители ультрас бросили петарду за бронежилет сотруднику полиции.

По предварительной информации, пострадали около 15 автомобилей патрульной службы. Также в ходе потасовки были травмированы несколько десятков человек, после чего их задержали правоохранители.

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Богонис сообщил, что полиция сопровождала фанатов, обеспечивая порядок на митинге.

«Однако участники марша начали бросаться в автомобиль камнями. Нам пришлось подключить не только сотрудников патрульной полиции, но и подразделения особого назначения. На данный момент задержали более 15 граждан», – отметил он.

Напомним, что в Мариуполе во время футбольного матча произошли столкновения ультрас с полицией, в результате чего несколько человек пострадали.