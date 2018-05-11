В Новосибирске студент устроил стрельбу в колледже, после чего покончил с собой

Студент первого курса Новосибирского колледжа транспортных технологий устроил стрельбу во время занятий и покончил с собой.

Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства области.

Инцидент произошел в филиале учебного заведения в Барабинске. На место происшествия выехал губернатор региона Андрей Травников. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Пострадавшего доставили в больницу. Другие подробности пока не уточняются.

«Коммерсантъ Новосибирск» добавляет, что юноша принес в колледж огнестрельное оружие. В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.

Позже ТАСС передал, что пострадали три человека – одного доставили в клинику с огнестрельным ранением, двух других – с переломами. По предварительным данным, они выпрыгнули из окна. Также в агентстве отметили, что по данному факту открыто уголовное производство и назначен ряд экспертиз.

Mash на странице в Facebook опубликовал аудиозапись, на которой преподаватель колледжа, находившийся в момент стрельбы в аудитории, рассказал подробности произошедшего.

Напомним, что в Турции преподаватель устроил стрельбу в университете, погибли четыре человека.