«Ехали к дому Левочкина»: Под Киевом праворадикалы с боем прорвали блокпост полиции, есть пострадавшие

Представители праворадикальной организации «Нацкорпус» прорвали блокпост полиции на въезде к земельному участку в поселке Козин Киевской области, который предположительно принадлежит народному депутату Сергею Левочкину.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время противостояния обе стороны использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и подручные средства. В ходе столкновения пострадали, по меньшей мере, пять человек, один из них - журналист.

По состоянию на 16:30 представители праворадикальной организации «Нацкорпус» находятся на территории земучастка, где расположены несколько недостроенных зданий. Они утверждают, что эти постройки принадлежат Левочкину.

Участники акции планируют провести осмотр участка и возможно - искупаться во рве с водой, которым окружена территория. Полиция им не противодействует.

Напомним, утром, 9 мая, под стены здания телеканала «Интер» пришли представители ультраправой партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого. Представители Нацкорпуса заявили, что они блокируют «Интер», чтобы не допустить показ в телеэфире концерта в честь «Дня Победы». Вечером того же дня перед зданием телеканала «Интер» националисты бросили «коктейль Молотова».