В РФ коммунальщики установили трехтонную пирамиду возле дома должника, и он согласился оплатить счета

В России, в посёлке Зубчаниновка сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» в качестве меры борьбы с долгами установили трёхтонную бетонную пирамиду возле частного дома одного из неплательщиков.

Об этом сообщает «Tjournal.ru».

Владелец дома задолжал за водоснабжение и водоотведение 60 тысяч рублей. В организации заверили, что пирамида будет стоять перед домом до тех пор, пока долг не погасят, после чего её перевезут в другое место.

«Когда напоминание – трёхтонная бетонная пирамида 1,5 метра в высоту и ширину – заняла свое позорное место перед домом должника, тот мгновенно выразил готовность оплатить счета. Хотя ранее ни одна из мер досудебного взаимодействия не помогала», - сообщила пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве водоканал блокировал канализацию злостным должникам.