В Запорожье произошло ДТП с участием семи автомобилей и маршрутки, есть пострадавшие

В Запорожье на Соборном проспекте произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщает «061» со ссылкой на патрульную полицию.

Аварию спровоцировал водитель Lexus. Он превысил скорость и столкнулся с двумя машинами. Одна из них отлетела и врезалась в автобус с пассажирами.

Водитель Lexus задержан и доставлен на экспертизу. По предварительной информации, он был пьян.

В результате столкновения повреждены семь машин: ВАЗ 2107, Chevrolet Nubira, Renault Kangoo, Honda Accord, Hyundai Accent, ВАЗ 21124 и автобус МАЗ.

В результате ДТП госпитализировали водителя и двух пассажиров Hyundai. Одним из пассажиров оказалась 17-летняя девушка, у нее ранен глаз.

Напомним, в Николаеве пьяный водитель на «Mazda» сбил пешехода и врезался в дерево, скрываясь с места аварии