В Раде зарегистрировали законопроект о национализации российских госбанков в Украине

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, изменяющий закон «О санкциях», который предлагает национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

Документ внес в парламент народный депутат от партии Блок Петра Порошенко (БПП) Роман Зварыч.

Согласно пояснительной записке, Украина должна соответствующим образом реагировать на агрессивную политику России в политическом и экономической контексте, которая создает угрозы украинским национальным интересам, национальной безопасности, ее суверенитету и территориальной целостности.

- На законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не предусмотрено, - объясняют авторы закона.

Напомним, ранее СНБО ввел новые санкции против лиц, связанных с российской агрессией против Украины.